ليفربول يواصل السقوط بالخسارة أمام إيفرتون

ابتعد فريق ليفربول الإنجليزى عن المنافسة على لقب الدورى الإنجليزى خطوة جديدة، بعد الخسارة أمام ايفرتون بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم وهى المؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

توقف رصدي ليفربول عند 74 نقطة فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى مؤقتا، حيث يتواجد مانشستر سيتى فى المركز الثالث وله مباراتين مؤجلتين، فى حين يتصدر أرسنال الترتيب برصيد 77 نقطة

لم يتمكن محمد صلاح من مساعده زملاءه فى العودة للمباراة بعدما تقدم ايفرتون بهدف فى الشوط الأول، قبل أن يضيف الهدف الثانى فى الشوط الثانى .

فاز فريق إيفرتون على نظيره ليفربول بنتيجة 2-0 على ملعب “جوديسون بارك” في “ديربي ميرسيسايد” بمباراة سجل كالفيرت ليوين الهدف الثاني لفريق إيفرتون أمام نظيره ليفربول في الدقيقة 58 .

شهدت الدقائق الاولى للمباراة اندفاع قوي من الفريقين وتبادلا السيطرة على الكرة.

احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح إيفرتون ولكن ألغاها الفار بداعي التسلل.

سجل برانثوايت الهدف الأول لـ إيفرتون أمام ليفربول في الدقيقة 27.

كاد داروين نونيز أن يسجل هدف التعادل بعد تصويبة قوية ولكن تصدى لها بيكفورد حارس إيفرتون ببراعة شديدة.