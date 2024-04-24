تيك توك يعتزم الطعن ضد قانون أمريكي يهدد بحظره

تعهد الرئيس التنفيذي لتطبيق تيك توك، شو زي تشيو، يوم الأربعاء، بطعن القانون الأميركي الجديد الذي يلزم التطبيق بقطع علاقته مع شركته الأم الصينية “بايتدانس”، وذلك تحت طائلة حظر التطبيق في الولايات المتحدة.

في رسالة مصورة، أكد شو زي تشيو أن تيك توك سيستمر في النضال من أجل حقوق المستخدمين في المحاكم، مؤكداً وقوفهم مع الحقائق والدستور.

تأتي هذه التصريحات بعد توقيع الرئيس جو بايدن على القانون الجديد الذي يفرض قيوداً على تيك توك.

وصف شو زي تشيو القانون بأنه حظر حقيقي على تيك توك وعلى مستخدميه، مؤكداً أن الهدف النهائي للقانون هو حظر التطبيق.

يعتبر القانون خطوة نادرة تهدف إلى منع شركة مثل تيك توك من العمل في السوق الأميركية، وقد تمت الموافقة عليه بأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب.

تيك توك كان موضع انتقاد من قبل السلطات الأميركية التي اتهمته بالسماح للصين بالتجسس على المستخدمين في الولايات المتحدة.

في الختام، عبر شو زي تشيو عن استيائه من هذه الخطوة ويؤكد أن حرية التعبير التي يجسدها تيك توك هي قيمة أميركية تجعل الولايات المتحدة منارة للحرية.