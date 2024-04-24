نيوكاسل يسقط أمام كريستال بالاس بثنائية في الدوري الإنجليزي

فاز كريستال بالاس على نيوكاسل يونايتد بهدفين نظيفين في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسقط ليفربول في فخ الخسارة أمام إيفرتون 2-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن مؤجلات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفقد ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، ثلاث نقاط جديدة في صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

وأسفرت مباريات اليوم في مؤجلات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي، فوز بورنموث علي وولفرهامبتون 1-0، ومانشستر يونايتد على شيفيلد يونايتد 4-2، وكريستال بالاس علي نيوكاسل يونايتد 2-0، وإيفرتون علي ليفربول 2-0، وتختتم مباريات الجولة الـ29 المؤجلة غدا بمواجهة برايتون ضد مانشستر سيتي.