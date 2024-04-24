وزير الاقتصاد: تشجيع الابتكار وجذب الاستثمار عناصر أساسية لتسريع النمو الاقتصادي

شارك وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، في كلمة افتتاحية، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صندوق النقد الدولي عن السياسات الصناعية لتعزيز التنويع الاقتصادي، المُقام في العاصمة الرياض.

وأكد أن تشجيع الابتكار، وتطوير رأس المال البشري، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، عناصر أساسية لتصميم سياسات لزيادة المرونة وتسريع التنويع الاقتصادي.

وأضاف الإبراهيم أن القطاع الصناعي يشهد تقدماً كبيراً في المملكة، بما في ذلك جهود التنويع والتقدم في القطاعات غير النفطية مثل اللوجستيات البحرية والصلب وفقاً لرؤية السعودية 2030.

وعن استراتيجية السياسة الصناعية، ذكر أن وزارة الاقتصاد والتخطيط أجرت دراسات معمقة لدعم صياغة الاستراتيجية، وتحسين القوة الإقليمية في 13 منطقة بالمملكة.

وجرى خلال المؤتمر افتتاح المكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي بالرياض، وجاء اختيار الرياض تقديراً لمكانة المملكة الاقتصادية والدور المحوري الذي تقوم به في تعزيز العمل الدولي، وسيسهم المكتب في زيادة أنشطة الصندوق في مجال تنمية القدرات، والتبادل المعرفي لتوطيد العلاقات وصناعة القرارات.