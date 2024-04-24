تأثير المكسرات في الوقاية من أمراض القلب والسرطان

أظهرت دراسة حديثة أن المكسرات والبذور، مثل اللوز والجوز والكتان، تحمل فوائد غذائية تعادل تلك المتواجدة في الفواكه والخضروات كمصدر للغذاء الصحي.

منذ وقت طويل، تم ربط المكسرات والبذور بتقليل احتمالات الإصابة بأمراض القلب وحتى السرطان، وفقًا للدراسات السابقة.

صرح الدكتور ماكس غولاند، المختص في الكيمياء الحيوية ومؤسس مجموعة Prime Fifty للمكملات الغذائية الصحية لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بأن البيانات العلمية تدعم فوائد الخصائص الغذائية للمكسرات والبذور والفواكه المجففة بشكل قاطع.

يُظهر الاستهلاك المتزايد للمكسرات زيادة في تناول المغذيات الدقيقة الأساسية والدهون المشبعة المفيدة، بالإضافة إلى زيادة استهلاك الألياف الغذائية.

تُعد المكسرات مصدرًا غنيًا بالمغذيات مثل الألياف والبروتين والفيتامينات والمعادن، مما يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية.

يخفض تناول المكسرات فرص الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية بنسبة تزيد عن الخمس.

كما أشار تيم سبيكتور، أستاذ علم الأوبئة الوراثية بكلية كينغز كوليدج في لندن، إلى أن المراجعة الشاملة المدعومة بالأبحاث الدقيقة تعزز بقوة إدراج المكسرات والبذور والفواكه المجففة في النظام الغذائي اليومي.