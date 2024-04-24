أول تعليق من الاتحاد المغربي بعد قرارات كاف

أصدر الاتحاد المغربي لكرة القدم بيانًا كشف فيه عن قرارات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بشأن أحداث مباراة اتحاد العاصمة الجزائري ضد نهضة بركان في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي 2023-24.

وقال الاتحاد المغربي في بيانه إنه تلقى نسخة من قرار لجنة الأندية بالاتحاد الأفريقي بشأن المباراة التي جمعت اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان المغربي.

وأكد البيان أن الخطاب الذي حصل على نسخة منه يتضمن الآتى:

1- خسارة فريق اتحاد العاصمة باعتذار (3 -0).

2- إحالة الملف إلى لجنة الانضباط للنظر في إمكانية إضافة عقوبات انضباطية.

3- مباراة الإياب ستقام يوم الأحد القادم بالملعب البلدي بركان يوم الأحد 28 أبريل على الساعة الثامنة مساء