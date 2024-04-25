الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق

أفاد المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير ،الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

درجة الحرارة

وجاءت درجة الحرارة العظمى 40 درجة مئوية في مكة المكرمة، بينما كانت درجة الحرارة الصغرى 29، ونسبة الرطوبة 60، أما المدينة المنورة فتوقع المركز أن تكون درجة الحرارة العظمى فيها 37 درجة مئوية، بينما الصغرى 25، ونسبة الرطوبة 25.

البحر الأحمر

الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-28 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة بإتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

أما ارتفاع الموج فهو خفيف الموج ومائج بإتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي

الخليج العربي

حركة الرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، أما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.