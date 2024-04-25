الذهب يتراجع جراء عمليات جني الأرباح وسط مخاوف بشأن سياسة الفيدرالي الأمريكي

انخفضت أسعار الذهب يوم الخميس بسبب قيام المستثمرين بجني أرباحهم عقب الارتفاع المستمر في سعر الذهب خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى سعي المؤسسات الاستثمارية لجمع السيولة النقدية.

كما تأثر هذا الانخفاض بتركيز الأسواق على البيانات الاقتصادية الأمريكية للحصول على أدلة حول مسار رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% لتصل إلى 2,313.44 دولار أمريكي للأوقية الواحدة، فيما شهدت أسعار العقود الآجلة للذهب انخفاضًا بنسبة 0.3% ليصل إلى 2,326.10 دولار أمريكي للأوقية.

وقد شهد الذهب انخفاضًا بأكثر من 100 دولار أمريكي منذ ارتفاعه القياسي في 12 أبريلالماضي، ليهبط بذلك بنسبة 3% خلال هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي الأمريكي لتحديد أسعار الفائدة يومي 30 أبريل و 1 مايو القادمين، حيث تتجه الأنظار نحو هذه الاجتماعات للحصول على إشارات حول السياسة النقدية المستقبلية للبنك.

وسيتم إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول وكذلك مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مارس/آذار الغد الجمعة.

وشهدت المعادن النفيسة الأخرى هبوطا أيضا، حيث هبطت أسعار الفضة بنسبة 0.3% ليصل إلى 27.09 دولار أمريكي للأوقية، وانخفضت أسعار البلاتين بنسبة 0.1% ليصل إلى 901.60 دولار أمريكي، فيما هبط البلاديوم بنسبة 1% ليصل إلى 991 دولارا أمريكيا.