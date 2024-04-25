مشروع الرياض الخضراء يتواصل بعوائد تصل 71 مليار ريال

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

25 أبريل 2024

مشروع الرياض الخضراء يتواصل بعوائد تصل 71 مليار ريال

اقتصاد
مشروع الرياض الخضراء يتواصل بعوائد تصل 71 مليار ريال

يواصل مشروع الرياض الخضراء، تنفيذ المشاريع والمبادرات الفرعية، حيث أعلن مؤخرًا عن البدء في تنفيذ مشروع تشجير حي عرقة بزراعة 24 ألف شجرة وشجيرة في مختلف مرافق وشوارع الحي، بما يتضمن تنفيذ حدائق وأرصفة، وتحسين واجهات المباني.

مسارات للمشي والدراجات
ومشروع الرياض الخضراء هو أحد أبرز مشاريع التشجير على مستوى العالم، ويعتبر جزءًا من مبادرات الرياض الأربعة الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

زيادة المساحات الخضراء
ويهدف المشروع إلى زيادة المساحات الخضراء في مدينة الرياض وتعزيز نسبة التشجير في جميع أنحائها، مما يساهم في تحسين جودة الهواء وتخفيض درجات الحرارة، وتشجيع السكان على اعتماد نمط حياة أكثر نشاطاً وصحة، وذلك بالاستفادة المُثلى من مياه الري المعالجة.
كما يهدف البرنامج إلى تنفيذ مسارات للمشي والدراجات للوصول إلى مدينة محمد بن سلمان غير الربحية، وذلك لتعزيز جودة حياة السكان وتطوير بيئة الحي ومشهده الحضري.

نوعيات الأشجار
ويتضمن مشروع الرياض الخضراء استخدام 72 نوعاً مختاراً من الأشجار المحلية والملاءمة لظروف مدينة الرياض.

مستهدفات المشروع
ويستهدف المشروع تحقيق الأهداف التالي :
• خفض درجة حرارة الهواء بمقدار 1.5 إلى 2 درجة مئوية في جميع أنحاء المدينة.
• تقليل درجة حرارة الوهج المنعكس من سطح الأرض بين 8 إلى 15 درجة في مناطق التشجير المكثف.
• خفض نسبة ثاني أكسيد الكربون بنسبة تتراوح بين 3 إلى 6% وزيادة معدل الأكسجين والرطوبة في الهواء، مما يؤدي إلى تحسين جودة الهواء.
• الحد من آثار تلوث الهواء بالغبار.
• تقليل استهلاك الطاقة بمقدار 650 جيجا وات/ ساعة سنوياً، من خلال تطبيق مبادئ المباني الخضراء.
• زيادة قدرة المدينة على استيعاب مياه الأمطار وتقليل آثار الفيضانات.
• تعزيز الجمالية البصرية للمدينة.
• تشجيع التنقل الصحي للسكان.
• الحفاظ على المناطق الطبيعية وزيادة التنوع البيئي.
• تحسين مؤشرات جودة الحياة في المدينة ورفع مستوى تصنيفها بين مدن العالم.

العوائد الاقتصادية
ومن المتوقع أن يحقق البرنامج عوائد اقتصادية مدينة الرياض بقيمة تصل إلى 71 مليار ريال في عام 2030، من خلال تخفيض نفقات الرعاية الصحية واستهلاك الكهرباء، وترشيد هدر مياه الشرب في الري باستبدالها بالمياه المعالجة.
كما يُتوقع أيضًا رفع قيمة العقارات في المدينة إضافة إلى ذلك يُوفر البرنامج فرصًا استثمارية جديدة في قطاعات مثل المشاتل والبستنة وتصميم الحدائق وأعمال الري، مما يعزز كفاءة الاقتصاد في المدينة.

كما يسهم في تحقيق أهداف “برنامج التحول الوطني” من خلال زيادة المساحات الخضراء وتحسين استخدام المياه وزيادة نسبة الخضرة في المدينة، بالإضافة إلى ذلك، يُساهم البرنامج في تحقيق أهداف “برنامج جودة الحياة” من خلال إنشاء مناطق للتواصل الاجتماعي وزيادة معدلات المشي وممارسة الرياضات المختلفة.

تابعنا: