وزارة الحج تعلن إمكانية أداء العمرة لأي شخص حامل للتأشيرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه أصبح بإمكان الأشخاص الذين يحملون أي نوع من التأشيرات أداء مناسك العمرة من أي مكان في العالم.

وأكدت الوزارة أن القادمين إلى الأراضي المقدسة بغرض تأدية مناسك العمرة يمكنهم الحصول على الخدمات المتاحة لراحة البال والطمأنينة بغض النظر عن نوع التأشيرة التي يحملونها.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، يمكن لجميع الحاصلين على أنواع مختلفة من التأشيرات، بما في ذلك تأشيرات الزيارات الشخصية والعائلية، وتأشيرات الترانزيت بالعبور، وتأشيرات العمل، والتأشيرات الإلكترونية، الاستفادة من الخدمات المقدمة للمعتمرين.

ويمكن للزوار الراغبين في أداء العمرة القيام بذلك بكل سهولة من خلال تحميل تطبيق “نسك” واستخراج التصريح اللازم لذلك، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات المحددة وأوقات الحضور المعلنة.

يأتي هذا البيان لتسهيل إجراءات قدوم المعتمرين إلى بيت الله الحرام وتوفير بيئة مريحة وآمنة لهم أثناء تأديتهم للمناسك.