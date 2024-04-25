السعودية توقع مذكرة تفاهم لتمويل البنية التحتية بمناطق صناعية في عمان

وقعت السعودية، مذكرة تفاهم لتمويل البنية التحتية في عدد من المناطق الصناعية في سلطنة عمان، لدعم نشاط القطاع الخاص في تلك المناطق.

وقالت وزارة المالية العمانية، إن توقيع المذكرة جاء على هامش اجتماع بين وزير المالية سلطان بن سالم الحبسي والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد حيث تم بحث سبل التعاون ومناقشة مستجدات المشاريع التنموية المشتركة.

وتهدف المذكرة تهدف إلى دعم نشاط القطاع الخاص في المناطق الصناعية وضمان توفير جميع خدمات البنية الأساسية والمساهمة في تطوير مختلف الصناعات والأنشطة الاقتصادية الداعمة.

وحسب المالية العمانية، جاءت مذكرة التفاهم في إطار التعاون الإنمائي بين الجانبين لدعم المجالات التنموية في سلطنة عمان مثل البنى التحتية وبرامج التعليم العالي والمهني وقطاع المياه وقطاع الصناعة والتعدين والنقل والاتصالات بالإضافة إلى المشروعات الإنمائية في قطاع الطاقة.