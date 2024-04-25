محلل سياسي لـ”الوئام”: الحرب في السودان أحدثت انقسامًا شعبيًا ينذر بحرب أهلية

تتزايد الدعوات الدولية لوقف الحرب في السودان، حيث دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تحرك عالمي لوقف إطلاق النار في السودان، بعد مرور سنة على بدء النزاع المسلح في البلاد.

وقال صلاح غريبة الإعلامي والمحلل السياسي السوداني، إن الدعاوي الأممية لوقف نزيف الحرب في السودان تتواصل باستمرار، حيث أن حرب السودان لها تأثير على الإقليم والمنطقة، ومن الطبيعي أن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بحكم منصبه بالدعوة إلى وقف إطلاق النار في السودان بعد التمادي الحاصل في الحرب والمدة الزمنية جراء تخطيها مدة العام حتى الآن.

وأضاف “غريبة” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن الحرب سوف تستمر خلال الفترة المقبلة، ولن يحدث أي تغيير في المشهد، ولن يكون هناك لوقف إطلاق النار، حيث أن الأطراف المتنازعة لن تتفق على الحد الأدنى من استمرار المفاوضات.

وتابع “غريبة”: “حرب السودان فيها تدخلات أساسا من بعض الجهات وتدخلات محلية على رأسها الكتائب الإسلامية الموالية للحركة الإسلامية الإخوانية “.

شعوب السودان

واختتم “غريبة”: “السودان أصبحت شعوبا وليست شعبا واحدا فالشعوب الموجودة غرب السودان في صراع مع المناطق في شمال السودان”.

تأثير الصراع

يُذكر أن “غوتيريش”، قال إن تأثير الصراع في السودان يمتد أيضا عبر الحدود وقد فر أكثر من 8 ملايين شخص من منازلهم بحثا عن الأمان 1.8 مليون منهم إلى البلدان المجاورة ونحو 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، بحاجة إلى المساعدة المنقذة للحياة، وأكد أن الشعب السوداني بحاجة ماسة إلى دعم وسخاء المجتمع الدولي لمساعدته على تجاوز هذا الكابوس.