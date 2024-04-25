أزمة تهدد استمرار كاسترو مع النصر

كشفت تقارير صحفية أن لويس كاسترو المدير الفنى لنادى النصر يواجه مشكلة خاصة بالاستمرار مع العالمي في الفترة المقبلة.

ونجح فريق النصر فى تحول تأخره بهدف أمام الفيحاء إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ28 للدورى السعودى والمقامة على ملعب استاد الأول بارك.

وقالت صحيفة “الرياضية” إن الطبيب المعالج للمدير الفنى البرتغالي الذي أجرى العملية الجراحية نصحه بعدم التحدث كثيرًا لحين موعد مراجعته للمتابعة الطبية، صباح الأحد المقبل.

وأضافت الصحيفة أن كاسترو حضر للمرة الأولى في تدريبات النصر أمس وسلم مساعده فيتور سيڤرينو البرنامج التدريبي الذي اكتفى بمشاهدته، وسيقرر لويس الخميس المقبل استمرار مساعده من عدمه للإشراف على الفريق في مباراة الخليج السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة 29 من الدوري السعودي.

وأشارت الصفحة إلى أن كاسترو خضع إلى عملية جراحية فى ثقب الرئة بعد تفريغ الهواء الموجود بين طبقتي الأنسجة المبطنة، ما سبب ضغطًا عليها ويمنعها من التوسع بشكلها الطبيعي