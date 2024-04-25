أمير تبوك ووزير الصحة يستعرضان المشاريع التطويرية بالمنطقة

استعرض الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، مع وزير الصحة وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، اليوم الخميس، المشاريع التطويرية بهدف تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات الصحية لدى المستفيدين.

ومن بين المشروعات التي استعرضها أمير تبوك، ووزير الصحة، تطوير مركز إدارة الأزمات والكوارث وتطوير مراكز الرعاية الصحية.

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وكان قد تسلم أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة شهادة اعتماد تبوك مدينة صحية من وزير الصحة، بعد استيفائها معايير منظمة الصحة العالمية، نظير اجتيازها لـ80 معيارًا من معايير منظمة الصحة العالمية.

وتضم السعودية أكبر عدد مدن صحية معتمدة في الإقليم، بواقع 15 مدينة صحية في مختلف مناطق المملكة، كما يمتاز برنامج المدن الصحية بتحسين جودة الحياة وجعل الصحة ضمن أولويات المشاريع التنموية من خلال تبني مستهدفات لمؤشرات صحية مستقبلية، وتنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي تسهم في استدامتها بخفض الأمراض المزمنة التي تتأثر بالنمط الصحي، وتهدف إلى تحسين مركز المملكة العربية السعودية في المؤشرات الصحية الدولية وتقليل نسبة المخاطر الصحية والتكاليف الطبية، كخطوة مهمة لمجتمع صحي حيوي.