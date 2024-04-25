التشكيل المتوقع للأهلي أمام الرياض في دوري روشن

استقر الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تشكيلته لمواجهة الرياض، ضمن منافسات المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

ويخوض الأهلي مباراة نظيره الرياض من أجل الحصول على 3 نقاط جديدة، ومحاولة إرضاء الجماهير التي كانت تمني النفس بمركز أفضل من المركز الثالث ببطولة الدوري السعودي الممتاز.

ومن المنتظر أن يخوض النادي الأهلي بتشكيل مكون من..

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

في خط الدفاع: علي مجرشي – روجر إيبانيز – فهد الحمد – بسام الحريجي – عبد الله العمار.

في خط الوسط: سميحان النابت – رياض محرز – ألان سان ماكسيمان

في خط الهجوم: فراس البريكان – روبرتو فيرمينو