التشكيل المتوقع للمان سيتي أمام برايتون الليلة

يلتقي فريق مانشستر سيتى مساء اليوم الخميس أمام برايتون في إطار المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة 29 ببطولة الدوري الإنجليزي.

يراهن برايتون على قدرة لاعبيه في تحقيق مفاجأة وعرقلة مسيرة انتصارات مانشستر سيتى وخطف النقاط الثلاث في مباراة اليوم مستفيدًا من عاملي الأرض والجماهير.

ويحتل برايتون قبل مباراة الليلة المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة بعد خوض 32 مباراة حيث حقق الفوز في 11 مواجهة وتعادل في مثلها وتعرض لـ 10 هزائم.

يطمح مانشستر سيتى في تحقيق الفوز في مباراة اليوم وخطف الثلاث نقاط من أجل مطاردة أرسنال في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام برايتون

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: يوشكو جفارديول – مانويل أكانجي – روبن دياش – كايل ووكر.

خط الوسط: رودري – ماتيو كوفاسيتش – برناردو سيلفا.

خط الهجوم: جيريمي دوكو – فيل فودين – جاك جريليش.