مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة في السعودية بـ 40 درجة مئوية

أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن مكة المكرمة شهدت أعلى درجة حرارة في السعودية وصلت إلى 40 درجة مئوية، بينما كانت منطقة السودة هي الأقل تسجيلًا للحرارة حيث بلغت 11 درجة فقط.

كما أشار المركز إلى أنه يتوقع أن تصل درجات الحرارة العليا لهذا اليوم في مناطق مثل ينبع والقنفذة والمدينة المنورة وجدة وجازان ووادي الدواسر وشرورة والعلا والقريات إلى 39 درجة مئوية.

وحول الدرجات الدنيا للحرارة فقد حلت السودة في المرتبة الأولى بـ 11 درجة، تلتها كل من أبها وحائل بـ 16 درجة مئوية.

وذكر المركز أن السودة سجلت أعلى نسبة للرطوبة وصل معدلها إلى 90%.