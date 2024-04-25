تباين أداء مؤشرات الأسهم و”تاسي” يهبط 0.8% ختام الأسبوع

تباين أداء مؤشرات الأسهم السعودية اليوم الخميس لدى إغلاق التعاملات.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسية “تاسي” 0.8% بنهاية تعاملات الأسبوع، ليغلق عند مستوى نحو 12.25 ألف نقطة.

وبلغت قيمة التداولات نحو 6.9 مليار ريال، على كمية 271.3 مليون سهم.

وارتفعت أسهم 75 سهما خلال التعاملات بينها شركتي سينومي ريتيل، وعذيب للاتصالات.

بينما جاءت الصقر للتأمين، أكوا باور، الأكثر انخفاضا من أصل أسهم 144 شركة انخفضت خلال التداولات.

وارتفع مؤشر السوق الموازية نمو بنسبة 1.38% بنهاية التعاملات، فيما ارتفعت أسهم 34 شركة بالمؤشر.