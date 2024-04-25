كاتب اقتصادي: علينا الاحتفال بوصول بلدنا إلى الاقتصادات الترليونية

قال الكاتب الاقتصادي، الدكتور محمد القحطاني، إن السعوديين عليهم أن يحتفلوا بوصول بلدهم إلى دول الاقتصادات الترليونية بقيمة 1.1 ترليون دولار ولأزل مرة تاريخيًا.

وأضاف “القحطاني”، في مداخلة متلفزة مع “الإخبارية اليوم الخميس: “علينا أن نحتفل بما حققته الرؤية خلال ثماني سنوات، فقد قفزنا إلى مراتب متقدمة، وبينما كنا في المرتبة الـ 19 بدول العشرين، نحن قريبون الآن من الوصول إلى المرتبة الـ 15”.

وصعد حجم الاقتصاد السعودي (الناتج المحلي بالأسعار الجارية) منذ إطلاق الرؤية في 2016 بنحو 60%، حيث بلغ 4 تريليونات ريال في 2023 (1.1 ترليون دولار)، فيما كان حجمه 2.5 تريليون ريال.