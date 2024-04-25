28 أبريل بدء انتخابات الغرفة التجارية في الرياض والتصويت إلكترونيًا

أعلنت وزارة التجارة اليوم الخميس، عن موعد انطلاق انتخابات الغرفة التجارية في الرياض، التي ستبدأ في 28 أبريل الجاري وتستمر حتى 5 مايو المقبل.

وأوضحت وزارة التجارة في تغريدة عبر موقع “إكس” (تويتر سابقًا) أن التصويت في الانتخابات يبدأ في الساعة الثامنة صباح يوم 28 أبريل الجاري، وينتهي في الساعة الثامنة مساء يوم 5 مايو المقبل.

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وأشارت وزارة التجارة، إلى أنه يمكن التصويت إلكترونيًا في انتخابات الغرفة التجارية في الرياض، عبر الرابط التالي: http://voting.mc.gov.sa