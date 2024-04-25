رئيس برشلونة يعلن مصير تشافي رسميا

حسم خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني بشكل رسمي اليوم الخميس استمرار تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكتالوني في منصبه خلال الموسم المقبل حتي 2025 لنهاية عقده.

وأضاف لابورتا في مؤتمر صحفي عقد برفقة تشافي اليوم : ” الجميع في الإدارة كانوا سعداء جدًا بالقرار ديكو والإدارة الرياضية بأكملها كانوا يؤيدون استمرار تشافي.

وواصل رئيس نادي برشلونة: تشافي يتمتع بالطموح اللازم للمضي قدما وهو سعيد بالبقاء معنا، نحتاج مدربا يضع برشلونة نصب عينيه واستمرار تشافي في منصبه هو القرار الأنسب.

وزاد تشافي : ” نؤكد ثقتنا الكاملة بمدرب الفريق الحالي وندعو جميع العاملين بالنادي لدعمه، تشافي يحظى بثقة جميع أعضاء مجلس الإدارة واستمراره يضمن استقرار المشروع”.

وقال لابورتا عن أحداث الكلاسيكو : أبدى مجلس الإدارة رأيه في المسألة، كان رد فعلنا سخطًا تامًا وقد طلبنا الصور بسبب هدف لامين، سنذهب إلى العواقب النهائية ولا يمكن أن تحدث هذه التجاوزات بعد الآن “.