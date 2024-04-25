5 ضربات ضد مروجي ومهربي المخدرات بمناطق متفرقة بالسعودية

تواصل الأجهزة الأمنية في السعودية مكافحة المخدرات بكافة أشكالها، ويأتي دور حرس الحدود في مقدمة هذه الجهود، حيث يمثل خط الدفاع الأول ضد تهريب المواد المخدرة عبر الحدود البرية والبحرية والجوية.

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ووجهت الأجهزة الأمنية السعودية، عددًا من الضربات ضد مروجي ومهربي المواد المخدرة خلال الساعات الماضية، في إطار عملها لمكافحة هذه الآفة الخطيرة وحماية المجتمع منها.

منطقة جازان

تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان، من إحباط محاولة تهريب 71 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وفي قطاع العارضة بالمنقطة، نجحت الدوريات البرية لحرس الحدود في إحباط تهريب 180 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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وألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بالمنطقة القبض على 7 مخالفين لنظام أمن أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 105 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

منطقة عسير

ونجحت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير، في إلقاء القبض على مواطنَيْن لترويجهما 184 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الفرشة.

وأوضحت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير، أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

المنطقة الشرقية

فيما قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مواطنين لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة معالجة جميع البلاغات بسرية تامة.