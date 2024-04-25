“السوق المالية” توافق على تخفيض رأس مال “ثمار التنمية”

وافقت هيئة السوق المالية، اليوم الخميس، على طلب شركة ثمار التنمية القابضة تخفيض رأس مالها من 250 مليون ريال إلى 65 مليون ريال.

وأوضحت هيئة السوق المالية، في بيان لها، أن القرار يترتب عليه تخفيض عدد أسهم الشركة إلى 6.5 مليون سهم بدلاً من 25 مليون سهم.

اقرأ أيضًا: تباين أداء مؤشرات الأسهم و”تاسي” يهبط 0.8% ختام الأسبوع

وأشارت إلى أن الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وذكرت السوق المالية، أن الشركة ستنشر تقريرًا معدًا من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال.

ويجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طلب الشركة لتخفيض رأس مالها على أنها مصادقة على جدوى تخفيض رأس المال، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على طلب الشركة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.