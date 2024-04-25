“أرامكو” شريكًا عالميًا رئيسيًا لـ”فيفا” وحصريًا في مجال الطاقة

أعلنت شركة “أرامكو” السعودية، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقية شراكة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لمدة 4 سنوات، لتصبح الشركة شريكًا عالميًا رئيسيًا لـ”فيفا” وحصريًا في مجال الطاقة.

ويشمل اتفاق الشراكة بين “أرامكو” و”فيفا” حقوق رعاية عدة أحداث رياضية، ولا سيما بطولة كأس العالم 2026، ومونديال السيدات 2027.

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وتستمر الاتفاقية حتى نهاية 2027، وتستند على الالتزام المشترك بالابتكار والتطوير، وستعمل على المواءمة بين الشعبية العالمية المتميّزة لكرة القدم وتاريخ أرامكو السعودية العريق في دعم الابتكار وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وبموجب هذه الشراكة، تعتزم “أرامكو” و”فيفا” الاستفادة من قوة كرة القدم لإنشاء مبادرات اجتماعية مؤثرة في جميع أنحاء العالم.

الرياضة محركًا من محركات النمو

بدوره، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر: “نحن فخورون ببدء رحلة رائعة بإذن الله مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والتي نهدف من خلالها إلى الإسهام في تطور كرة القدم، والاستفادة من قوة الرياضة وتأثيرها الإيجابي على حياة الناس حول العالم”.

وأكد أن الاتفاق يعكس طموحنا ببناء مجتمعات حيوية، حيث أن الرياضة تعتبر محركًا من محركات النمو وجودة الحياة.

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وأضاف: “نحن على ثقة بأن اتفاقيتنا مع فيفا توسّع دعمنا للرياضة، وتؤكد استثمارنا الحالي في فريق القادسية السعودي لكرة القدم، وفي رياضة جولف السيدات من خلال سلسلة بطولات أرامكو للفرق، وكذلك دعمنا لبرنامج الفورمولا 1 في المدارس. فمن شأن هذه الشراكات خلق مسارات للفرص وبخاصة لجيل الشباب والتأثير بشكل إيجابي على المجتمع”.

أرامكو ضمن عائلة فيفا العالمية

من جهته، أعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينو، عن سعادته بانضمام أرامكو، إلى عائلة شركاء فيفا العالميين.

وأكد أن الشراكة مع أرامكو، ستسهم في مساعدة الفيفا على تنظيم بطولاته الرئيسية بنجاح على مدى الأربع سنوات المقبلة، وكما هو الحال في جميع اتفاقياتنا التجارية، وستمكنها من تقديم دعم معزز وشامل لاتحاداتنا الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا في جميع أنحاء العالم.

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وأشار إلى أن فيفا تتطلع إلى التعاون مع أرامكو في العديد من المبادرات المتنوعة خلال السنوات المقبل، نظرًا لما تتمتع به من سجلٍ حافل في دعم الأحداث العالمية.