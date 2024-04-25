هيئة سوق المال: 55 طلباً للإدراج بالأسواق الربع الأخير من 2023

كشفت هيئة السوق المالية اليوم الخميس، عن النشرة الإحصائية للربع الرابع لعام 2023، ذلك من منطلق إتاحة المعلومات الإحصائية وبيانات السوق، بهدف رفع مستوى الشفافية والإفصاح وتحفيز وتنمية الاستثمارات في السوق المالية.

وأوضح التقرير الذي صدر اليوم الخميس، أن هناك زيادة في عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية إلى 231 شركة مدرجة بنهاية الربع الرابع 2023م، بارتفاع نسبته 3.6%، مقارنة بـ 223 شركة في الربع المماثل من عام 2022م.

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وارتفع عدد الشركات المدرجة في السوق الموازية (نمو) بنسبة 71.74% على أساس سنوي، ليصل عددها إلى 79 شركة مدرجة بنهاية الربع الرابع من عام 2023، مقارنة بـ 46 شركة بنهاية 2022م.

وخلال الربع الرابع من عام 2023م وافقت هيئة السوق المالية، على طرح 4 شركات في السوق الرئيسية، و8 شركات في السوق الموازية “نمو”، فيما لا يزال 12 طلبًا للطرح والإدراج في السوق الرئيسية و43 طلباً في السوق الموازية قيد الدراسة خلال الفترة نفسها.

الملكية بسوق الأسهم الرئيسية

سجلت قيمة الاستثمارات الأجنبية مستويات تاريخية جديدة، بنهاية العام الماضي حيث تخطت 400.6 مليار ريال بنسبة ارتفاع 15.6% على أساس سنوي.

وتضاعفت 5.6 مرة منذ فتح السوق المالية السعودية للمستثمرين الأجانب بشكلٍ مباشر في عام 2015م، وهو العام الذي انتهى ببلوغ ملكية المستثمرين الأجانب نحو 72.15 مليار ريال.

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وشكلت نسبة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين 80% من الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2023م بواقع 320.38 مليار ريال، حيث زادت بنحو 50 مليار ريال عن الربع المماثل من عام 2022م بنسبة ارتفاع بلغت 18.24%.

الصناديق الاستثمارية

وصل عدد الصناديق الاستثمارية إلى 1,285 صندوقاً استثمارياً بنهاية الربع الرابع من عام 2023م، مقارنة بـ 941 صندوقاً بنهاية الربع المماثل من عام 2022م، مُرتفعة بنسبة 36.55% على أساس سنوي، محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا يُعد الأعلى تاريخيًا.

وبلغ عدد الصناديق العامة 291 صندوقًا وعدد الصناديق الخاصة 994 صندوقًا، مقارنة بـ 255 و686 صندوقًا على التوالي بنهاية الربع الرابع من عام 2022م.

وأظهر التقرير أن أعداد المشتركين في صناديق الاستثمار العامة والخاصة قفز إلى أكثر من 1.17 مليون مشترك بنهاية الربع الرابع من عام 2023م مقابل 677.2 ألف مشترك بنهاية الربع الرابع من عام 2022م وبنسبة نمو بلغت 73.19%، مسجلة بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا هو الأعلى تاريخيًا.

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وكشف التقرير الصادر اليوم، تركز العدد الأكبر من المشتركين في كل من الصناديق العامة والخاصة العاملة بالقطاع العقاري، واستحوذ المشتركون في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة على نحو 51% من إجمالي عدد المشتركين في الصناديق العامة، بينما استحوذ المشتركون في الصناديق العقارية الخاصة على ما نسبته 66% من إجمالي عدد المشتركين في الصناديق الخاصة.

94 جمعية عمومية

وفيما يتعلق بحوكمة الشركات، تم خلال الربع الرابع من 2023م عقد 94 جمعية عمومية، شارك فيها أكثر من 20 ألف مساهم، ناقشوا خلالها 1,248 بندًا منها 23 بندًا تم رفضها.

وبلغ عدد رؤساء مجالس إدارات الشركات المدرجة في السوق السعودية 280 رئيسًا، بينما وصل عدد نوابهم إلى 240 نائباً غير تنفيذي، فيما كان عدد النواب التنفيذيين 35 نائباً تنفيذياً. كما بلغ عدد أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة في السوق السعودية 1,330 عضوًا غير تنفيذي و171 عضوًا تنفيذيًا.

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وبلغ عدد المستثمرين في منصات المستشار الآلي 137,891 بقيمة إجمالية بلغت 724.40 مليون ريال، واستفاد 99 عميلاً مؤسسيًا من خدمات شركات التقنية المالية، فيما استفاد 7,913 عميلاً مؤهلاً، ونحو 211.8 ألف عميل تجزئة.

425 صكًا في الربع الرابع

وطرح 425 صكًا في الربع الرابع من 2023م بقيمة إجمالية بلغت 543.8 مليون ريال، بزياد بنحو 243% على أساس سنوي، وتزيد من حيث القيمة الإجمالية للصكوك المطروحة بنحو 228% على أساس سنوي.

وتشتمل النشرة على بيانات متنوعة عن السوق المالية السعودية، من بينها بيانات عن الطروحات الأولية والأسهم وأدوات الدين والصناديق الاستثمارية، وبيانات تتعلق بمؤسسات السوق المالية والشركات المدرجة وشركات التقنية المالية المصرح لها، بالإضافة إلى باب منفرد عن حوكمة الشركات.