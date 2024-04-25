اتحاد الكرة الجزائري يقرر تصعيد أزمة نهضة بركان إلى المحكمة الرياضية

كشفت صحيفة الخبر الجزائرية عن قيام اتحاد الكرة الجزائري بتقديم شكوى ضد قرارات الاتحاد الافريقي كاف الي المحكمة الرياضية الدولية بلوزان.

وقالت الصحيفة ان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد باشر إجراءاته الإدارية بتقديم شكوى إلى المحكمة الرياضية الدولية بلوزان، ضد قرارات الكاف الخاصة باحتساب مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة في ذهاب الدوري قبل النهائي بالكونفيدرالية ، بخسارة اتحاد العاصمة بثلاثية نظيفة.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ” كاف ” عن اجتماع مسابقات الأندية وإدارة نظام تراخيص الأندية بشأن الحادث الذي وقع خلال مباراة بين اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان المغربى فى ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية والتي كان من المقرر إقامتها في 21 أبريل 2024.