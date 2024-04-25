رئيس مجلس الشورى يرأس وفد السعودية المشارك بالمؤتمر السادس للبرلمان العربي

يرأس رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وفد السعودية، للمشاركة في المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي سيُعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأوضح الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أنَّ مشاركة وفد المجلس تأتي في إطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليِّ العهد، رئيس مجلس الوزراء، وحرصهما الدائم على كلِّ ما من شأنه دعم مسيرة العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي، وانطلاقًا من الدور التاريخي للسعودية في تعزيز التعاون العربي في المجالات كافة؛ لتحقيق التنمية و الازدهار لكافة شعوب المنطقة العربية.

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وأشاد بالدور الكبير الذي يقوم به البرلمان العربي والعمل المتميز والدائم نحو تعزيز العمل العربي المشترك من خلال اجتماعات لجانه الدائمة والفرعية وجلساته العامة والمؤتمرات التي تُعقد على مستوى رؤساء المجالس والبرلمانات في الدول العربية، وما يصدر منه من قرارات يسعى من خلالها إلى ما فيه خيرٌ للدول العربية وقضايا العالم العربي وشعوب المنطقة.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر ويقر مشروع وثيقة المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية “رؤية برلمانية عربية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي”، لتُرفع إلى أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول العربية خلال القمة العربية القادمة على مستوى القادة العرب.

ويضم وفد مجلس الشورى المشارك في المؤتمر أعضاء مجلس الشورى الأستاذ هزاع بن بكر القحطاني، والأستاذ عساف بن سالم أبوثنين، والأستاذ سعد بن صليب العتيبي، والدكتورة لطيفة بنت محمد العبدالكريم، وعددًا من المسؤولين في المجلس.