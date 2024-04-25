إصابة تهدد مشاركة بنزيما أمام الشباب

كشفت بعض التقارير عن موقف الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد من المشاركة أمام الشباب.

ويستقبل الاتحاد نظيره الشباب، مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة ال29 بدوري روشن السعودي للمحترفين، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

ووفقا لصحيفة “الرياضية” ، فإنه من المرجح أن يغيب كريم بنزيما، عن مواجهة الشباب، بسبب شعوره بإصابة (لم يكشف عن طبيعتها).

وأوضحت الصحيفة أن النجم الفرنسي، يغيب عن التدريبات الجماعية منذ مباراة الحزم، التي حسمها العميد (3-2) السبت الماضي، ضمن الجولة ال 28.

وأشارت الصحيفة إلى أن بنزيما أبلغ الجهاز الطبي في الفريق، أن غيابه يعود إلى شعوره بإصابة منذ تلك المباراة.