نجم كبير يقرر الرحيل عن مانشستر سيتي

كشفت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن برناردو سيلفا، جناح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، قد قرر الرحيل بنهاية هذا الموسم

وأضافت “ميرو”، أن النجم البرتغالي يفكر جديًا في الانتقال إلى نادي برشلونة بداية من الموسم المقبل، وذلك في ظل اهتمام كبير من النادي الكتالوني

ويشار إلى أن برناردو صاحب الـ 29 عامًا ينتهي عقده مع مانشستر سيتي في يونيو 2026، وإذا ما قرر برشلونة التعاقد معه فعليه دفع مبلغ لإدارة مانشستر سيتي في الانتقالات الصيفية.

ويقدم سيلفا مستويات طيبة مع مانشستر سيتي، بحيث شارك في 42 مباراة وسجل 11 هدفًا كما صنع 5 لزملائه