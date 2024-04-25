محلل مالي: إنشاء مكتب إقليمي لصندوق النقد بالرياض يتسق مع النجاح الاقتصادي السعودي الهائل

قال الدكتور محمد مكني، المحلل المالي والاقتصادي، إن اختيار صندوق النقد الرياض مقرًا لمكتبه الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط ليس عشوائيًا، وإنما يأتي اتساقًا مع ما تشهده العاصمة من نشاط وحراك اقتصادي كبير جدًا.

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وأضاف “مكني”، في لقاء مع “الإخبارية” اليوم الخميس، أن العالم كله يلمس النجاحات الكبرى التي تقدمها السعودية اليوم في مختلف المجالات، وقد تحولت إلى جهة استقطاب هامة للاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي يؤهلها لأن تستقبل كذلك المكاتب الإقليمية للمؤسسات المالية والنقدية.

وأكد “مكني” أن إنشاء مكتب إقليمي لصندوق النقد في الرياض من شأنه أن يوسع أنشطته وسياساته بالمنطقة خدمة للدول التي تحتاج لمشورته، مشددًا على أن السعودية بإمكانها اليوم نقل تجربتها الناجحة إلى إقليمها.