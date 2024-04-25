هيونداي تستدعي 31.44 ألف سيارة في الولايات المتحدة لخلل يزيد خطر وقوع حوادث

أعلنت شركة هيونداي موتور عن استدعاء 31.44 ألف سيارة في الولايات المتحدة بسبب مخاطر تتعلق بنظام التحكم الإلكتروني في الثبات (ESC) يمكن أن يسبب فقدان طاقة المحرك في زيادة خطر وقوع حادث تصادم للسيارة

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء، عن بيان لإدارة السلامة الوطنية على الطرق السريعة الأمريكية (NHTSA)، تأكيده أن الخلل يمكن أن يتسبب في وحدة التحكم الإلكتروني في الثبات في فقدان السيطرة على السيارة، خاصة عند القيادة على الأسطح المبللة أو الزلقة.

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وطالبت هيونداي مالكي السيارات المتأثرة بالتواصل مع الوكلاء المعتمدين لتحديد موعد لإصلاح مجاني.

وتتضمن استدعاء مجموعات محددة من السيارات جينسيس “جي. في 70″ و”جي.في 80″ و”جي 80″ و”جي 90” الفارهة من إصداري عامي 2022 و2023

يذكر أن جينسيس هي ذراع السيارات الفارهة لمجموعة هيونداي موتور جروب أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية.