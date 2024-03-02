3.2 مليار ريال أرباح قطاع التأمين في السعودية خلال 2023

أصدرت هيئة التأمين التقرير السنوي عن سوق التأمين في السعودية، الذي يُبرز تطورات ونتائج القطاع خلال عام 2023م، إضافة إلى نتائجه المالية، ومساهمته في الناتج المحلي للمملكة.

نمو الأقساط المكتتبة

ووفقاً للتقرير، فقد شهد قطاع التأمين نمواً في إجمالي الأقساط المكتتبة، حيث شهد كل من تأمين المركبات والتأمين الصحي وتأمين الحماية والادخار ارتفاعا ملحوظا في إجمالي الأقساط المكتتبة.

زيادة المبيعات الإلكترونية

سجّلت المبيعات الإلكترونية في قطاع التأمين نموًا إيجابيًا، مما يُعكس اتجاهًا متزايدًا نحو الاعتماد على التكنولوجيا.

تعزيز عمق قطاع التأمين

كما أظهر التقرير ارتفاع عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي غير النفطي ليصل إلى 2.38% في عام 2023م.

الأرباح المالية

وأوضح تقرير الهيئة بلوغ أرباح قطاع التأمين 3.2 مليار ريال خلال العام 2023م، مقارنة بصافي ربح بلغ 244 ميلون ريال في عام 2022، وذلك نتيجة تحسن نتائج خدمات التأمين وتحسن دخل الاستثمار.

تطورات تنظيمية

وأبرز التقرير السنوي لسوق التأمين في المملكة التطورات التنظيمية في القطاع، التي منها:

-إصدار عدد من القواعد التنظيمية: حرصت هيئة التأمين على إصدار مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة بهدف تعزيز كفاءة السوق وضمان حماية حقوق المستهلكين، وتناولت هذه القواعد جوانب مختلفة من عمليات التأمين، بما في ذلك الاكتتاب وإصدار الوثائق وتسوية المطالبات.

-استحداث صيغ نموذجية لعدد من المنتجات التأمينية: سعت الهيئة إلى تبسيط عمليات التأمين من خلال استحداث صيغ نموذجية لبعض المنتجات التأمينية الشائعة، مثل تأمين المركبات وتأمين الصحي، وتُوفر هذه الصيغ النموذجية وضوحًا أكبر في الشروط والأحكام المتعلقة بهذه المنتجات، مما يُسهل عملية المقارنة بين عروض شركات التأمين المختلفة.

وتُعتبر هذه التطورات بمثابة خطوة إيجابية نحو تعزيز قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وتُؤكد هذه الجهود التزام هيئة التأمين بحماية مصالح حاملي وثائق التأمين وضمان حصولهم على منتجات تأمينية عادلة وبأسعار مناسبة.