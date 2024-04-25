جوارديولا يُعلن تشكيل مانشستر سيتي أمام برايتون

أعلن الجهاز الفني لفريق مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا، عن تشكيل فريقه الرسمي أمام برايتون في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستضيف ملعب فالمر، أحداث مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الجولة التاسعة والعشرين من البريميرليج.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، حصيلة 32 مباراة، حيث فاز في 22 مباراة، وتعادل في 7 مواجهات، بينما خسر في 3 لقاءات.

بينما يأتي برايتون في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويملك 44 نقطة، حصيلة 32 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل مثلهم، بينما هُزم في 10 مواجهات.

تشكيل مانشستر سيتي أمام برايتون اليوم:

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش.

خط الدفاع: يوسكو جفارديول، ناثان أكي، مانويل أكانجي، كايل ووكر.

خط الوسط: كيفن دي بروين، رودري، ماتيو كوفاسيتش.

خط الهجوم: فيل فودين، برناردو سيلفا، جوليان ألفاريز.