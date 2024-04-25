وزير الخارجية يبحث مع نظيره اليمني سبل تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمقر الوزارة في الرياض، اليوم الخميس، وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية الدكتور شايع محسن الزنداني.

وفي بداية اللقاء هنأ وزير الخارجية، الدكتور الزنداني بمناسبة توليه مهام عمله وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية الشقيقة، متمنياً له التوفيق في أداء مهامه.

واستعرض الجانبان أوجه العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر.