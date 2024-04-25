الهلال يعلن مدة غياب الدوسري عن الفريق

أعلن نادي الهلال، عن مدة غياب سالم الدوسري لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عن الأزرق الفترة القادمة.

ونشر الهلال عبر حسابه الرسمي بمنصة “أكس” بأن الدوسري سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة 5 أسابيع.

وكان الهلال أعلن عن إصابة الدوسري في العضلة الخلفية، بعد مواجهة العين الإماراتي ببطولة دوري أبطال آسيا.

وودع الهلال منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، على يد العين الإماراتي من الدوري نصف النهائي، حيث خسر الزعيم بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة الذهاب، بينما فاز في مباراة الإياب بهدفين مقابل هدف.

ويستعد الهلال لمواصلة مشواره في بطولة الدوري السعودي، وذلك لمواجهة الفتح غدًا الجمعة، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين.

جدير بالذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 77 نقطة في رصيده، حصيلة 27 مباراة، حيث فاز الزعيم في 25 لقاء، وتعادل في مواجهتين ولم يتعرض للهزيمة خلال مشواره ببطولة الدوري.