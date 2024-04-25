65.5 % من معلّمي المدارس الحكومية يحققون اشتراطات الرخصة المهنية

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن تحقيق إنجازات هامة في البرنامج الوطني للترخيص المهني للمعلمين، حيث وصلت نسبة المعلمين في المدارس الحكومية الذين حققوا اشتراطات الرخصة المهنية إلى 65.5%.

يُعدّ هذا البرنامج أحد محاور النموذج السعودي لضمان وضبط جودة التعليم، ويهدف إلى رفع كفاءة المعلمين ومهاراتهم وتعزيز ثقافة التميز في مهنة التعليم.

أبرز الإنجازات لـ4 دورات ابتداء من عام 2021:

321 ألف معلم ومعلمة في المدارس الحكومية حققوا اشتراطات الرخصة المهنية.

255 ألف معلم ومعلمة في المدارس الحكومية أصدروا رخصهم المهنية.

مستويات الرخصة المهنية:

رخصة معلم

رخصة معلم ممارس

رخصة معلم متقدم

رخصة معلم خبير

وأضافت الهيئة: “نهنئ جميع المعلمين والمعلمات الذين اجتازوا اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية”.

وأشارت إلى أن الدورة الخامسة لهذه الاختبارات ستقام خلال الربع الرابع من عام 2024، وسيتاح التسجيل قريباً”.