رؤية المملكة 2030 في عامها الثامن.. السعودية تشهد تحولا تاريخيا ونموا ملحوظا

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

25 أبريل 2024

رؤية المملكة 2030 في عامها الثامن.. السعودية تشهد تحولا تاريخيا ونموا ملحوظا

اقتصاد
رؤية المملكة 2030 في عامها الثامن.. السعودية تشهد تحولا تاريخيا ونموا ملحوظا

في عامها الثامن أضاءت رؤية السعودية 2030 طريقا جديدا نحو مستقبل ينمو فيه الوطن والمواطن، ويسهم في توفير فرص النجاح للأجيال القادمة، منطلقة من ركائز ثلاث هي مواطن قوتها، تمثلت أولى ركائزها في أن المملكة عمق للعالمين العربي والإسلامي، ما منحها مكانة ثقافية أصيلة ضاربة في عمق التاريخ.

وثاني الركائز قدراتها الاستثمارية الهائلة، التي تمكنها من الانطلاق نحو آفاق اقتصادية جديدة بتنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، معتمدة في ذلك على طاقات أبنائها الشباب والشابات، الذين يمثلون أكثر من نصف السعوديين.

إضافة إلى ذلك، تعد المملكة محورًا يربط بين ثلاث قارات، وتمر بها طرق بحرية هي من الأكثر أهمية على مستوى العالم، ما يجعلها تتميز بموقع جغرافي استراتيجي ومكانة عالمية.

رحلة رؤية السعودية 2030

شهدت رحلة رؤية السعودية 2030، في مرحلتها الأولى إصلاحات اقتصادية وهيكلية في العديد من المجالات، مهدت الطريق إلى تحول وطني ناجح، أصبحت نتائجه فلاحظة على أرض الواقع لتبدأ مرحلة ثانية من النمو والفرص في شتى القطاعات الواعدة، يتوسع فيها دور القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية، في بيئة ممكنة وجاذبة، بما يحقق تنوعا اقتصاديا وأثرا اجتماعيا مستداما في المرحلة الثالثة من الرحلة.

لقد دفعت المنجزات المتعاقبة منذ إطلاق الرؤية، إلى تعزيز القطاع غير النفطي ونموه، ما أدى باتجاه تسجيل الأنشطة غير النفطية نموا في عام 2023م لتشكل نصف إجمالي الناتج المحلي.

وحافظ معدل البطالة بين السعوديين على مستوياته القريبة من مستهدف 2030م، وتقدمت المملكة في العديد من المؤشرات الدولية، وفي القطاع اللوجستي أطلقت أربع مناطق اقتصادية خاصة عززت جذب الاستثمارات النوعية، كما ازدهرت المنشآت الصغيرة والمتوسطة ازدهارا غير مسبوق، وواصل القطاع الصناعي منجزاته بتوطين صناعة السيارات حيث افتتح أول مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في المملكة، بجانب توطين الصناعات العسكرية والدوائية.

ثروات طبيعية معدنية ونباتية ومائية

وما تزال المملكة تستكشف ثرواتها الطبيعية المعدنية والنباتية والمائية والثقافية والأثرية المنتشرة في مساحاتها الشاسعة، التي تجعلها من أكبر مخازن الثروات في العالم، ففي العام الماضي فقط، كشفت عن ثروات معدنية، بقيمة تقدر بحوالي تسعة تريليونات ريال سعودي.

وتواصلت الجهود الهادفة إلى بناء اقتصاد أخضر، يساهم في الحفاظ على البيئة ويُعزز استدامتها لتكوين مجتمع حيوي ينعم بجودة حياة وصحة عامرة. وفي جانب نماء ورخاء المجتمع، استمرت الجهود في تمكين القطاع غير الربحي ونموه، وتمكين الأسر السعودية من تملك مساكنهم بتوفير حلول وخيارات مختلفة، كما ساهمت البرامج والمبادرات في دعم أبناء وبنات الوطن وتنمية قدراتهم لينافسوا على مستوى العالم.

تستند الرؤية على قيم متجذرة في وجدان المجتمع السعودي ومن هذا المنطلق كرّست المملكة قدراتها وجهودها في خدمة ضيوف الرحمن، وفتحت أبوابها للعالم لتشاركهم ثقافتها العريقة، وتحتفي بالضيوف وترحب بهم.

تحقق الرؤية اليوم مستهدفاتها بسرعة أكبر، بل وتتجاوز عدة مستهدفات عام 2030م قبل أوانها، وترفع سقف الطموح إلى مستهدفات أعلى، فرؤية السعودية 2030 تسعى إلى ترسيخ أثر دائم يستمر إلى ما بعدها، ويدفع بالمزيد من التطورات والمنافع للمملكة وتوفير فرص أكبر لمواطنيها.

تابعنا: