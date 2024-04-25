الرياض يفوز على الأهلي بهدفين في الدوري السعودي

تعرض فريق الأهلي للهزيمة أمام الرياض، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي انتهت منذ قليل، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.

الأهلي التقى مع الرياض على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، في ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن.

وسجل هدفين الرياض كلا من بيراما توري في الدقيقة 43، وعبد الهادي الحراجين في الدقيقة 84.

بينما أحرز هدف الأهلي الوحيد في المباراة اللاعب فرانك كيسيه في الدقيقة 45+10.

وبهذه النتيجة فقد حصد فريق الرياض ثلاث نقاط جديدة في رصيده، ليصبح 28 نقطة متواجدًا في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، حيث فاز في 7 مباريات، وتعادل في مثلهم، وتعرض للهزيمة 15 مرة.

بينما يتواجد الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك في رصيده 52 نقطة، حصيلة 28 مباراة، حيث فاز في 15 مباراة، وتعادل في 7 مواجهات، بينما خسر في 5 مرات.