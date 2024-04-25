وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة 82 من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية

رعى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، اليوم، حفل تخريج الدفعة (82) من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية، وذلك في مقر الكلية بالعيينة.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الكلية الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ورئيس أركان القوات البرية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، وقائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية اللواء الركن علي بن صالح الحضيف.

وفور وصوله، عُزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم ألقى قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية كلمة رحب فيها بوزير الدفاع، وثمن رعايته حفل تخريج الدفعة (82) من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية، مشيرًا إلى أن الخريجين نهلوا من مختلف المعارف المدنية والعسكرية بما يجعلهم مؤهلين وقادرين على أداء مسؤولياتهم وأدوارهم العسكرية مع زملائهم في القوات المسلحة.

وأضاف قائد الكلية أن من بين الخريجين عددًا من الأشقاء من مملكة البحرين والجمهورية اليمنية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السودان.

تلا ذلك كلمة الخريجين ألقاها رقيب أول الكلية ظافر بن محمد السبيعي، أعرب فيها عن تشرفه بالوقوف أمام وزير الدفاع أصالة عن نفسه ونيابةً عن زملائه الخريجين، مؤكدًا جاهزيتهم لمشاركة زملائهم في القوات المسلحة في الدفاع عن الدين ثم الملك والوطن، ومعبرًا عن جزيل شكرهم له على تشريفه ورعايته حفل تخريجهم.

عقب ذلك ألقى الطلبة نشيد الكلية، ثم جرى العرض العسكري، وتسليم راية الكلية، وأداء القسم، ثم أُعلنت النتائج، وكرَّم الطلبة المتفوقين، وتسلَّم سموُّه هدية تذكارية من قائد الكلية بهذه المناسبة.

بعد ذلك، تقلد الخريجون رتبهم العسكرية، والتُقطت الصورة التذكارية، ثم اختتم الحفل بالسلام الملكي.

حضر الحفل قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، وقائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي، ورئيس أركان القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، وقائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير بن عبدالعزيز الطبيّب، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، وعدد من كبار المسؤولين والملحقين العسكريين لدى المملكة، وأولياء أمور الخريجين.