الاتحاد يُعلن تشخيص إصابة خماسي الفريق قبل مواجهة الشباب

أعلن نادي الاتحاد، عن تشخيص إصابة خماسي الفريق الأول لكرة القدم، قبل مواجهة الشباب غدًا في بطولة الدوري السعودي.

ويستعد الاتحاد لمواجهة نظيره الشباب غدًا الجمعة، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين من دوري روشن السعودي.

ونشر الاتحاد عبر حسابه الرسمي بمنصة “أكس” بأن كريم بنزيما يعاني من إصابة في عضلة الساق اليسرى.

فيما يعاني الثنائي عبد الرزاق حمد الله، وعمر هوساوي من نزلة برد.

بينما يعاني لويز فيليبي من الإصابة في عضلة الفخذ الخلفية اليمنى، ونجولو كانتي لديه إصابة في عضلة الفخذ الخلفية اليمنى (أوتار الركبة).

وأوضح الاتحاد بأن توافر اللاعبين للتدريب والمشاركة يعتمد على تحسن حالتهم الصحية، واللاعبون حاليًا في مرحلة العلاج والتقييم الطبي قبل مشاركتهم مع النمور.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 50 نقطة، حصيلة 28 مباراة، حيث فاز النمور في 15 لقاء، وتعادلوا في 5 مواجهات، وتعرضوا للهزيمة في 8 مباريات.

فيما يتواجد الشباب بالمركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 35 نقطة، جمعهم من خوضه 28 لقاء، حيث فاز في 9 مباريات، وتعادل في 8 مواجهات، بينما تعرض الليوث للهزيمة في 11 لقاء.