الحزم يفوز على الوحدة بهدفين في دوري روشن

حقق فريق الحزم الفوز على الوحدة بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، في بطولة الدوري السعودي.

والتقى الوحدة مع الحزم اليوم الخميس،على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة دوري روشن.

وأحرز فايز سليماني لاعب الحزم في الدقيقة 64، وأضاف محمد باداموسي الهدف الثاني في الدقيقة 68 من زمن المباراة.

وارتقى رصيد الحزم إلى النقطة 19 متذيلًا جدول ترتيب الدوري السعودي، حصيلة 29 مباراة، حيث فاز في 3 مواجهات فقط، وتعادل في 10 مباريات، بينما هُزم في 16 لقاء.

وعلى الجانب الآخر يتواجد الوحدة في المرتبة الثانية عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 32 نقطة في رصيده، حيث فاز في 9 مواجهات، وتعادل في 5 مرات، بينما تعرض للهزيمة في 15 مواجهة.