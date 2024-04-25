كيسيه يعتذر لجماهير الأهلي بعد الهزيمة من الرياض ويقدم وعدًا

حرص فرانك كيسيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تقديم الاعتزار للجماهير بعد هزيمة الفريق أمام الرياض في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتعرض الأهلي للهزيمة أمام الرياض بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة دوري روشن.

وقال كيسيه في تصريحات لقناة “SSC”: “كانت المباراة صعبة، ولم نتوقع هذا الأمر، وكان صعبًا علينا الأمر، نحن مستأءون وخاب أملنا، والآن ليس لدينا الفرصة لإرتكاب أي خطأ”.

وتابع: “علينا أن نفوز بكل المباريات القادمة ونعاملها كنهائي، لكي نتأهل لدوري أبطال آسيا، لأن هذا هدفنا الأول والأخير، ولذلك علينا أن نقدم كل شيء”.

وأكمل: “كنت دون المستوى من الناحية الهجومية، ولكننا سنعمل على هذا الأمر، ونعتذر للجماهير وهم يقدمون الكثير من أجلنا، واليوم كان الأمر صعب، ونوعده بأننا سنقدم أفضل ما لدينا”.

ويتواجد الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك في رصيده 52 نقطة، حصيلة 28 مباراة، حيث فاز في 15 مباراة، وتعادل في 7 مواجهات، بينما خسر في 5 مرات.