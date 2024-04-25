صباح فارسي لـ”الوئام”: “شهر اللغة العربية” في الصين يهدف لتعزيز الحوار الثقافي

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  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

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  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

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  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

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  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

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  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

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    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

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فريق التحرير

25 أبريل 2024

صباح فارسي لـ”الوئام”: “شهر اللغة العربية” في الصين يهدف لتعزيز الحوار الثقافي

منوعات
صباح فارسي لـ”الوئام”: “شهر اللغة العربية” في الصين يهدف لتعزيز الحوار الثقافي

يعزّز التعاون الثقافي بين السعودية والصين التبادل المعرفي والتفاهم بين الشعوب، ويُسهم في إثراء الثقافات المختلفة وتعزيز العلاقات الدولية، وذلك من خلال برامج مثل “شهر اللغة العربية” الذي شارفت أيامه على الانتهاء في مدينتَي بكين وشنغهاي.

تقول الكاتبة والأديبة صباح فارسي: “يمكن العمل على تعزيز الوعي بين السعودية والصين بواسطة اللغة والثقافة العربية في الصين، مما يُسهم في تعزيز الحوار الثقافي وتوسيع آفاق التفاهم بين الثقافتين العربية والصينية”.

وتضيف صباح فارسي، في حديث خاص لـ”الوئام”: “كما يمكن السعي نحو تعزيز اللغة العربية في الصين من خلال برامج مثل ‘شهر اللغة العربية’ الذي يُسهم في دعمها من خلال تعريف المجتمع الصيني بجمالياتها وقيمها الثقافية، ونذكّر هنا ببعض الاستفادات الحيوية التي حقّقها شهر اللغة العربية في الصين؛ مِن بينها تطوير مناهج تعليم اللغة العربية، وتحسين أداء مُعلّميها، فضلاً عن جُملة من الزيارات واللقاءات مع الجامعات الصينية”.

وتوضّح الكاتبة والأديبة: “قد يشمل هذا التعاون السعودي الصيني في مختلف المجالات، إلى جانب المجال الثقافي والمعرفي، تقديم دورات تساعد على تعلّم اللغة العربية، وإقامة ورش عمل حول الأدب والثقافة العربية، وفعاليات ترفيهية تعكس تراث اللغة والثقافة العربية”.

وترى صباح فارسي أنه “يُمكن أن يشجّع هذا الدعم على إنشاء مراكز للدراسات العربية في الجامعات والمؤسسات التعليمية في الصين، وبدوره يعزّز البحث والتبادل الثقافي بين البلدين، وهذه المراكز ليست الأولى من نوعها، فلقد كانت هناك مثيلاتها في دول أخرى؛ من بينها الهند والبرازيل وغيرهما”.

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