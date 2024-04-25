شركتان أمريكيتان تضمان 2000 محام تبدآن العمل في السعودية بالنظام الجديد

حصلت شركتا محاماة أمريكيتان كبيرتان، هما كوين إيمانويل أوركوهارت آند سوليفان ومورجان لويس، على تراخيص لمزاولة المهنة في المملكة العربية السعودية.

تمثل هذه الخطوة أحدث تطور في اتجاه متزايد لشركات المحاماة الدولية لفتح مكاتب في السعودية.

يعود هذا الاتجاه جزئيًا إلى التغييرات التنظيمية الأخيرة التي تسمح لشركات المحاماة الأجنبية بالعمل بشكل مستقل في المملكة.

تُقدم السعودية، أكبر اقتصاد في العالم العربي، فرصًا جذابة للشركات القانونية الدولية، مدفوعة بخططها الطموحة لتطويع اقتصادها وجذب الاستثمار الأجنبي.

تركز كوين إيمانويل أوركوهارت آند سوليفان، التي تضم 1000 محامٍ، على المملكة العربية السعودية “بشكل أساسي” بسبب استثماراتها الضخمة في تنويع اقتصادها وجذب الاستثمار الدولي.

ولكل من الشركتين اللتين تضمان أكثر من 2000 محام وموظف على موقعهما الإلكتروني، مكاتب في دبي وأبوظبي.

تعتزم شركة مورجان لويس افتتاح مكتب في الرياض أيضا.

منذ أكتوبر 2023، فتحت ست شركات محاماة أمريكية ودولية أخرى مكاتب في السعودية أو حصلت على تراخيص للعمل في المملكة.

تُنفذ السعودية “رؤية 2030″، وهي خطة إصلاح اقتصادي واجتماعي تهدف إلى تقليل اعتماد المملكة على صادرات النفط.

تتضمن خطة الرؤية 2030 خططًا لزيادة مساحة العاصمة الرياض وعدد سكانها إلى المثلين من خلال استثمارات بقيمة 800 مليار دولار.

دخول شركات المحاماة الأمريكية الكبرى إلى السوق السعودية سيزيد من المنافسة ويقدم خيارات أوسع للعملاء السعوديين.

يمكن أن يساعد ذلك أيضًا في نقل المعرفة والخبرة القانونية الدولية إلى المملكة العربية السعودية.يدعم هذا الاتجاه بشكل عام الجهود المبذولة لجعل السعودية مركزًا تجاريًا واستثماريًا عالميًا رائدًا.