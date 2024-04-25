الأخضر الأولمبي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة أوزبكستان ويُعلن تشخيص إصابة الناصر

أعلن المنتخب السعودي عن تشخيص إصابة سعد الناصر لاعب الأخضر تحت 23 عامًا، قبل مواجهة أوزبكستان في كأس آسيا.

ويستعد المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، لمواجهة أوزبكستان غدًا الجمعة مباراته ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا، تحت 23 عامًا 2024 في قطر، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).

أوضحت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب سعد الناصر تعرّضه لتمزق في العضلة الضامة للفخذ الأيسر.

أجرى لاعبو “الأخضر” مساء أمس الخميس حصتهم التدريبية على ملعب جامعة قطر 2، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد.

وتركزت على تطبيقهم لمران تكتيكي في الناحيتين الهجومية والدفاعية، أعقبه مران على الكرات الثابتة الهجومية والدفاعية، واختتمت الحصة التدريبية بمران على ركلات الترجيح.

وتأهل الأخضر تحت 23 عامًا للدور ربع نهائي من بطولة كأس آسيا، كوصيف للمجموعة الثالثة، وصعد لذات الدور العراق متصدرًا.

جدير بالذكر أن الأخضر سيلاقي منتخب أوزبكستان في تمام الخامسة مساءً، على استاد خليفة الدولي في الدوحة.