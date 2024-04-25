“زرقاء اليمامة”.. أول أوبرا سعودية تُعيد إحياء تراث الجزيرة العربية

انطلقت، الخميس، من مركز الملك فهد الثقافي بالرياض أولى ألحان “زرقاء اليمامة” الأوبرا السعودية الأولى والأكبر عربياً، في رحلة موسيقية مشوقة عبر إحدى أشهر القصص المتوارثة في جزيرة العرب.

تقدم الأوبرا التي تنتجها هيئة المسرح والفنون الأدائية في 10 عروض على مدى 8 أيام، في الفترة من 25 أبريل إلى 4 مايو.

وسيستمتع الجمهور بعرض أوبرالي عن قصة زرقاء اليمامة ومحاولاتها في إنذار قبيلتها جديس من خطر غزو وشيك، متسلحةً ببصرها الحاد والذي عُرف بأنه يرى الراكب من على مسيرة 3 أيام وبمكانتها المرموقة في قبيلتها.

يأتي العمل الاستثنائي الجديد ليحتفي بعنصر بارز من عناصر التراث القصصي العربي الذي يعود لعصر ما قبل الإسلام، حيث تهدف الهيئة من خلاله إلى تقديم أعمال نوعية تصعد بمجال المسرح وطنياً ودولياً.

كما يخدم العمل أيضاً كمنصة لتمكين عدد من المواهب السعودية الصاعدة وإتاحة المجال لها للعمل سوياً مع أسماء عالمية رائدة.

ويشارك في العمل نخبة من الفنانين السعوديين، من بينهم الشاعر والكاتب صالح زمانان الذي تولى تأليف نص الأوبرا، إلى جانب خيران الزهراني وسوسن البهيتي وريماز عقبي. ويشاركونهم على خشبة المسرح مجموعة من الأسماء العالمية البارزة، مثل: سارة كونولي، وأليكساندر ستيفانوفسكي، وأميليا وورزون، وسيرينا فارنوكيا، وباريد كاتالدو، وجورج فون بيرغن.

يذكر أن المخرج الفني للعمل هو إيفان فوكشيفيتش والمخرج المسرحي للأوبرا هو دانييل فينزي باسكا، بينما يتولى بابلو جونزاليز قيادة أوركسترا دريسدن سينفونيكر التي يعزز ألحانها أداء الكورال للجوقة الفيلهارمونية التشيكية.