فيصل الغامدي: مواجهة أوزبكستان صعبة ونرغب في التأهل للدور المقبل بكأس آسيا

أكد فيصل الغامدي لاعب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، بأن مواجهة أوزبكستان صعبة، مشيرًا إلى أن لاعبي الأخضر لديهم خبرة كبيرة ويرغبون في التأهل للدور المقبل من بطولة كأس آسيا.

ويلتقي المنتخب السعودي مع نظيره أوزبكستان اليوم الجمعة على ستاد خليفة الدولي في الدوحة، ضمن ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً AFC قطر 2023.

وقال الغامدي في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: “الفريق في أتم الجاهزية والحماس، ونحن ندرك أن المباراة أمام أوزبكستان لن تكون سهلة، ولكن لدينا ثقة في أنفسنا من أجل تحقيق الفوز والتأهل للدور المقبل”.

وأضاف: “اللاعبون الذين كانوا موجودين في النسخة الماضية أو الذين يلعبون مع المنتخب الوطني يمتلكون خبرة واسعة، وستكون مفيدة لنا في هذه المباراة وفي البطولة”.

وأوضح: “كل المباريات في دور المجموعات كانت مهمة، ونحن حققنا انتصارين في ذلك الدور، لكن الآن انتهينا من دور المجموعات”.

وأختتم: “نحن نتطلع لتقديم أفضل ما لدينا من أجل تحقيق الفوز في هذه المباراة والتأهل إلى الدور المقبل من أجل إسعاد جماهيرنا”.

جدير بالذكر أن الفائز في هذه المباراة، سيواجه الفائز من مباراة جمهورية كوريا وإندونيسيا، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس آسيا.