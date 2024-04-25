رد مُثير من لامين يامال بشأن انتقاله إلى باريس سان جيرمان

علق لامين يامال لاعب فريق برشلونة، على أنباء انتقاله إلى نادي باريس سان جيرمان، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وترددت أنباء في الفترة الأخيرة بشأن رغبة باريس سان جيرمان في ضم لامين يامال لضفوف الفريق الفرنسي، تعويضًا عن رحيل كليان مبابي الذي سينضم لفريق ريال مدريد.

ونشر لامين يامال على حسابه الرسمي بمنصة “أكس” صورة له بقميص فريق باريس سان جيرمان، معلقًا عليها إيموجي ضاحك.

وفي سياق أخر أعلن نادي برشلونة أمس الخميس، عن استمرار تشافي هيرنانديز في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، حتى نهاية عقده في 2025.

وكان تشافي أعلن من قبل وبالتحديد في شهر يناير الماضي، عن رحيله من منصب المدير الفني لبرشلونة بنهاية الموسم الكروي الجاري، قبل أن يتم الإعلان عن الرجوع عن قراره مساء أمس.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، ولديه 70 نقطة في رصيده، حصيلة 32 مباراة، حيث فاز البارسا في 21 مباراة، وتعادل في 7 مواجهات، بينما خسر في 4 لقاءات.