الأرصاد: أمطار رعدية ورياح تحجب الرؤية على عدة مناطق

أفاد المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق تبوك، حائل ،القصيم والرياض. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

درجة الحرارة

وجاءت درجة الحرارة العظمى 40 درجة مئوية في مكة المكرمة، بينما كانت درجة الحرارة الصغرى 29، ونسبة الرطوبة 80، أما المدينة المنورة فتوقع المركز أن تكون درجة الحرارة العظمى فيها 35 درجة مئوية، بينما الصغرى 26، ونسبة الرطوبة 75.

البحر الأحمر

الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم /ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

أما ارتفاع الموج فهو من نصف المتر إلى متر يصل إلى اعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة، أما حالة البحر فهي خفيف إلى متوسط الموج ومائج بإتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

الخليج العربي

حركة الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الأوسط وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.، أما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.