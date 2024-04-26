موعد مباراة الأهلي ومازيمبي اليوم في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

يستعدّ الأهلي المصري لخوض مواجهة قوية اليوم الجمعة، أمام مازيمبي من جمهورية الكونغو، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

المباراة حاسمة

تُقام المباراة على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتكتسب أهمية كبيرة لكلا الفريقين، حيث يسعى كل منهما للتأهل إلى المباراة النهائية للمسابقة القارية العريقة.

تعادل في الذهاب

يذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت في الكونغو انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، مما يجعل مباراة الإياب مفتوحة على جميع الاحتمالات.

تاريخ عريق

يملك الأهلي سجلاً حافلاً في دوري أبطال أفريقيا، حيث يعدّ البطل التاريخي للمسابقة برصيد 12 لقبًا، آخرها لقب النسخة الأخيرة. بينما حقق مازيمبي اللقب 5 مرات، آخرها العام 2015.

وتُنقل مباراة الأهلي ومازيمبي على قناة “beIN Sports HD 6” بتعليق علي محمد علي.

مَنْ يتأهل للنهائي؟

يتأهل الفائز من مواجهة الأهلي ومازيمبي إلى النهائي لملاقاة المتأهل من مواجهة الترجي التونسي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.